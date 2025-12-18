市長選に立候補を表明する小川氏（１７日、前橋市で）読売新聞オンライン

無所属で、前橋市長選に立候補表明の小川晶氏「実現力持っている」強調

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 群馬県前橋市の小川晶前市長は、市長選に無所属で立候補することを表明した
  • ホテル問題について謝罪しつつ、「実現力を持っているのは私だ」と強調
  • 市長選は、新人2人との三つどもえの戦いとなる可能性が高まった
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. サウナ死亡 ドア割ろうとしたか
  2. 2. 平手打ち騒動のBD選手 引退表明
  3. 3. 名探偵津田 セクシー幽霊の正体
  4. 4. 年内最後の年金 支給額引き上げ
  5. 5. 理沙ちゃん? 名探偵津田に再登場
  6. 6. 28歳女性が「猟奇的な殺され方」
  7. 7. 春菜 浴場で「ここ女!」騒がれる
  8. 8. サウナ死亡 電源入れたことない
  9. 9. 男児が意識失う いじめ重大事態
  10. 10. 高市早苗首相が中国制裁に反撃
  1. 11. 中国資本が買収→異様な光景に
  2. 12. 性交動画で逮捕 犬呼びで監禁も
  3. 13. WBC 録画放送含め地上波中継なし
  4. 14. 所持金7円でラブホ グラタン注文
  5. 15. ゆたぼん「法的措置を取ります」
  6. 16. 三山凌輝の店「もって1年程度」
  7. 17. 芸人 一夜の関係で局部に激痛
  8. 18. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
  9. 19. 国分の子「いつ許してくれる?」
  10. 20. 野々村氏が占い師に転身 SNS衝撃
  1. 1. サウナ死亡 ドア割ろうとしたか
  2. 2. 年内最後の年金 支給額引き上げ
  3. 3. 28歳女性が「猟奇的な殺され方」
  4. 4. サウナ死亡 電源入れたことない
  5. 5. 男児が意識失う いじめ重大事態
  6. 6. 所持金7円でラブホ グラタン注文
  7. 7. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
  8. 8. 野々村氏が占い師に転身 SNS衝撃
  9. 9. 男児死亡 トラックが乗り上げる
  10. 10. アニメイト 譲渡規約を再改定
  1. 11. サウナ死亡 夫が覆いかぶさる?
  2. 12. STARTO社 元ジャニーズJr.を提訴
  3. 13. ナマコ漁の40歳男性 死亡が確認
  4. 14. 山形で発見の変死体 猟銃で死亡
  5. 15. 特攻機と同じ名称「桜花中」、福岡・大牟田市の新設中学校名に異論　市民団体が再考申し入れ
  6. 16. 子どもたちの交通安全に貢献　すみっコぐらし「とかげ」に感謝状
  7. 17. 「つり目」投稿 芬首相がXで謝罪
  8. 18. 事故のサウナ 有名タレント監修
  9. 19. クマ被害 動物愛護の矛盾を喝破
  10. 20. 城島 日テレの謝罪を拒絶したか
  1. 1. 火災も非常ボタン「電源切れ」
  2. 2. 松原仁氏側へ迂回献金疑い
  3. 3. サウナ死亡 監修の芸能人に異変?
  4. 4. 「体の半分」クマの胃袋の中に
  5. 5. おこめ券 裏面に「丸投げ」文か
  6. 6. 小島よしおが語る「至福の時間」
  7. 7. 特許権侵害 金鳥側の訴え退ける
  8. 8. 小川氏「実現力持っている」強調
  9. 9. 「公務員は恵まれてる」昔の話?
  10. 10. 母から虐待 SOS出せなかった理由
  1. 11. GACKT、CM撮影のため歯を削る！？ 新作ゲーム『シルバー・アンド・ブラッド』CMで美麗な吸血鬼に変貌
  2. 12. 「物価高対応を最優先に果敢に」高市首相が会見　臨時国会閉会を受け
  3. 13. 高市首相、日中対話「あらゆるレベルでオープン」…トランプ米大統領との会談「できるだけ早期に」
  4. 14. サガミ「偽物品」公式が注意啓発
  5. 15. 「2026年食トレンド予測」に注目
  6. 16. デリヘル「本番トラブル」に反響
  7. 17. 給付付き税額控除の国民会議設置と首相
  8. 18. 日英防衛相がテレビ会談　中国軍機によるレーダー照射等に深刻な懸念を共有
  9. 19. 万博で窃盗 撮り鉄Gの3つの犯罪
  10. 20. 客2人が死亡 謝罪と営業停止へ
  1. 1. 中国資本が買収→異様な光景に
  2. 2. 中国経済が迷走 八方ふさがりか
  3. 3. 韓国 日本へのコメ輸出は困難か
  4. 4. 風俗タワー泊まってみた 台湾
  5. 5. SHEINに闇 フランスで異常事態か
  6. 6. 韓国旅行で日本人がハマる「罠」
  7. 7. パスポートの強さランク 日本は
  8. 8. 「貧乏人セット」値上げが話題
  9. 9. ハニトラ 絶世の美女でない理由
  10. 10. 中国外務省「日本の治安が悪化」
  1. 11. 中国 日本へ嫌がらせをする背景
  2. 12. 春節大型連休中の海外旅行予約が殺到、人気目的地の航空券予約は前年比80％増―中国
  3. 13. 習近平氏が隠す「不都合な真実」
  4. 14. 日本の発言は「重大な違反」中国
  5. 15. 中国の「漢服」人気が上昇
  6. 16. 中国の影響力に「かげり」か
  7. 17. 妻が腐敗 夫を殺人罪で起訴、韓
  8. 18. マドゥロ政権 次元が違う圧迫
  9. 19. 新華社「封関」運営が重要な機会
  10. 20. フィンランド首相が「つり目」問題で謝罪
  1. 1. 計画停電実施に現実味? 背景は
  2. 2. ファミマ5000店にゲーム機設置へ
  3. 3. 資さんうどん PayPay支払い終了
  4. 4. ホンダ 日中で車の生産停止へ
  5. 5. ダイヤモンドグループ 破産開始
  6. 6. 万年ヒラ社員に「衝撃の事実」
  7. 7. 会社員 狙い目エリア&マンション
  8. 8. 高速道路でバイト 高時給の職種
  9. 9. 車の売却後に「10万円減額」請求
  10. 10. ドコモ光へ統合 自動移行は損?
  1. 11. 賞与140万円でも 税金取られすぎ
  2. 12. 日本企業が「脱中国」依存弱める
  3. 13. ホンダ 来年1月に生産停止や減産
  4. 14. 火災保険 損をしない方法を解説
  5. 15. 「スマホ新法」注意すべき要素
  6. 16. 収入ゼロでも...国保で高額請求
  7. 17. 「町内会費」に加入するメリット
  8. 18. コロナ禍で認識された「人流」
  9. 19. 銀行振込は贈与税リスク?
  10. 20. 東京23区に「限界集落」がある?
  1. 1. サムスンがDDR5メモリの価格を100％以上引き上げ
  2. 2. OCNインターネット メリット解説
  3. 3. 「夜勤事件」を実写映画化
  4. 4. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
  5. 5. 映画キャラポス 4人中3人死
  6. 6. パソコン 驚異的な値上げ目前か
  7. 7. OpenAI、ChatGPTに新画像生成AI「GPT Image 1.5」、指示追従と編集性能を強化
  8. 8. キリン 国内全工場に新システム
  9. 9. パッと広げて大きなリュックになる！折りたたみコンパクトリュックのLサイズ
  10. 10. 米Apple 新たなAIクラスター機能
  1. 11. auとUQ mobileのオンラインショップにおいて「三者間リモート接客サービス」が提供開始！家族などがオンライン契約時のフォローをできる
  2. 12. Hasselblad×マルチスペクトル技術！プレミアムな撮影体験ができる「OPPO Find X9」
  3. 13. ルンバの「iRobot」が破産申請
  4. 14. ワイモバイル向け「かんたんスマホ5」が2026年以降に発売へ！未発表なZTE製「Kantan 5 A601ZT」が海外のeSIM対応機種に登録
  5. 15. 念願のCNCフライスをついに注文……ただし、激安の中華CNCだがな
  6. 16. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
  7. 17. 写真で食べていく方法 : マネージメントという選択肢
  8. 18. 無印良品のせいろは「見かけたらゲットしてほしい名品」。ズボラな私にピッタリだった理由
  9. 19. NEXTGEAR、クリアシフトシステム搭載新型ゲーミングデスクトップパソコンを販売
  10. 20. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
  1. 1. 平手打ち騒動のBD選手 引退表明
  2. 2. WBC 録画放送含め地上波中継なし
  3. 3. 川合氏のSNS釈明 関係者が渋い顔
  4. 4. 川合俊一氏 明日文春に記事掲載
  5. 5. 「Vリーグ」今季限りで終了へ
  6. 6. 堤聖也 王者ドネアに判定勝ち
  7. 7. WBCでパブリックビューイング
  8. 8. 盟友招へい 阿部監督へ最終通告?
  9. 9. 敗北ドネアの妻、審判に苦言
  10. 10. 世界で50本 山本由伸が着用か
  1. 11. 「BD」ビンタ騒動を一刀両断
  2. 12. 宇津木妙子さん 元監督が粋な会
  3. 13. BD・竜「問い立てるつもりない」
  4. 14. 大谷は「同じ財布8年使ってる」
  5. 15. ポンセ 46億円契約つかんだ理由
  6. 16. MLB球団 今井に本格的な興味か
  7. 17. リバプール遠藤航に伊移籍が浮上
  8. 18. 村上新会長 機内で眠たいです
  9. 19. 巨人 2季ぶり主将を置くと発表
  10. 20. 枠内シュート1本 サウジに酷評
  1. 1. 名探偵津田 セクシー幽霊の正体
  2. 2. 理沙ちゃん? 名探偵津田に再登場
  3. 3. 春菜 浴場で「ここ女!」騒がれる
  4. 4. 高市早苗首相が中国制裁に反撃
  5. 5. ゆたぼん「法的措置を取ります」
  6. 6. 三山凌輝の店「もって1年程度」
  7. 7. 芸人 一夜の関係で局部に激痛
  8. 8. 国分の子「いつ許してくれる?」
  9. 9. 堀江氏 フジ電撃出演にSNS興奮
  10. 10. 梅宮アンナ 夫婦喧嘩で大爆発
  1. 11. 「鉄腕DASH」に新たな懸念か
  2. 12. 元ジャニーズ・マリウス葉の現在
  3. 13. 「嵐」ラストツアー、影響は福岡でも　日本リウマチ学会が日程変更の「苦渋の決断」
  4. 14. ラウンドガールに「誰なの?」
  5. 15. マツコの発言 炎上しない理由
  6. 16. 嵐ライブの影響で学会が日程変更
  7. 17. フジ激震…青井&宮司アナ降板か
  8. 18. 高市首相に「情緒的ポエム勘弁」
  9. 19. かなで 病院行くも医師にがく然
  10. 20. 佳子さま突然の婚約発表の可能性
  1. 1. クリアホルダーを代用 SNSで話題
  2. 2. パンの添加物にも注意 新ルール
  3. 3. 冬服は10着だけ ユニクロコーデ
  4. 4. ネイルサロン開業 収入事情語る
  5. 5. 両親と同居で「気を遣う」と悩み
  6. 6. DAISOより100円安い セリア凄い
  7. 7. ローソン 魅惑の新作スイーツ
  8. 8. GUの白ジーンズ こなれ度UPに
  9. 9. ユニクロとたまごっちがコラボ
  10. 10. しまむらの赤スウェットが優秀
  1. 11. 寒がりさんに セリアの便利手袋
  2. 12. 整理しやすいハニーズのバッグ
  3. 13. 暖かいと絶賛 ユニクロ黒パンツ
  4. 14. サロン級 桜コレクション登場
  5. 15. 中学生の娘妊娠 彼の母が無責任
  6. 16. 「それ、損してるかも？」Amazonで700ポイントがもらえる裏ワザ大公開！【ギフトカードキャンペーン】
  7. 17. アイドル 末っ子が高身長の理由
  8. 18. 新郎が娘に暴言 母はげんなり
  9. 19. キムタク驚異的…好感度爆上がり
  10. 20. 結婚せっつく親への切り返し