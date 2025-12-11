ヤクルトからポスティングシステムでメジャーへの移籍を目指す村上宗隆内野手の交渉期限が、米東部時間２２日午後５時（日本時間２３日午前７時）に迫っている中、情報サイトのＭＬＢトレードルーマーズが日本時間１８日までに、村上に対する現状を紹介した。同サイトはシーズンオフに入った直後、フリーエージェント（ＦＡ）ランキングで村上を４位。８年総額１億８０００万ドル（約２７９億円）の契約と予想した。しかし、各