作家の室井佑月氏（55）が14日、X（旧ツイッター）を更新。8日に体調の異変で緊急入院＆手術に追い込まれ「死にかけた」病名を公表し、現状を説明した。室井氏は「おっす！抗生剤がようやく効いて3日目。熱も下がってきました。なんか気が動転して、変な病状の報告してました。ごめんなさい」と謝罪。その上で「病名は、左水腎症、左腎盂腎炎、左膿腎症と、説明用紙に書いてあった。敗血症に移行するとまずいから、入院」と説明