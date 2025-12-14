インドツアーに出たサッカーのスター、リオネル・メッシが誠意のない態度を見せ現地のファンらの怒りを買った。アルゼンチンメディアは13日、「インドのコルカタで開かれたメッシの訪問行事は騒動で終わった」と報道した。メッシはこの日、ピッチを一周して観衆にあいさつした後、予定よりも早くスタジアムを離れた。予定された45分の日程が守られなかったため、メッシの名前を連呼した観衆が「メッシをまともに見られなかった」と