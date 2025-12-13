ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > BE:FIRST・LEOが横田真悠と交際か、ファン祝福「お似合い！」 アイドル 女優・俳優 芸能人の熱愛 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 文春オンライン BE:FIRST・LEOが横田真悠と交際か、ファン祝福「お似合い！」 2025年12月13日 19時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと BE:FIRSTのLEOと横田真悠の交際報道について文春が伝えた ネットでは、驚きながらも交際を温かく見守るファンの声が続々 「ラヴィットでも共演しているし、めっちゃお似合い！」などの声があった 記事を読む おすすめ記事 0歳の男の子がはしか感染 ワクチン接種受けず海外から1日に入国 区役所で接触した職員150人に健康観察 東京・台東区 2025年12月12日 19時47分 「つり目」写真騒動のミス・フィンランド、称号はく奪に 本人「意図せず」も...主催者「行動と責任は切り離せない」 2025年12月12日 18時30分 「30分も待たされ、料理も生臭かった」日本での食事を韓国女優が酷評…結婚記念日が“失敗”とも 2025年12月12日 16時51分 松岡昌宏は「“二の矢、三の矢”を隠し持っている」日テレの“強気対応”の思惑を元フジアナが読み解く 2025年12月12日 18時30分 中国東方航空、日本の地方空港発着便を大幅欠航へ 中国政府が渡航自粛呼びかけるなか 2025年12月13日 1時36分