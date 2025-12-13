物価高と光熱費の高騰で「年末年始が苦しい」と答えるひとり親家庭は少なくありません。特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパンが11月に行った調査「ひとり親家庭における年末年始の暮らしに関するアンケート」でも、その割合は8割にのぼります。そんな状況を象徴するように、東京都内で小4の娘を育てる朝倉奈々さん（38歳・仮名）も、手取り17万円に公的支援を加えても冬の生活費に不安を抱えています。奈々さんのケースか