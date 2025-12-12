警察車両の赤色灯長崎県警平戸署は12日、平戸市の80代女性が8月から今月にかけ、検事や警察官を装った男らから電話を受け、3回にわたって計4億円相当の金塊をだまし取られたと明らかにした。11日に女性が110番し発覚した。詐欺事件として調べる。署によると、8月中旬に「通帳と携帯電話が犯罪に使われている。詐欺罪になる」と電話があり、検事を名乗る男から取り調べ名目で資産情報などを聞き出された。その後、「捜査に必