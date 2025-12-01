小山宙哉『宇宙兄弟』（講談社）の企画展示『Space Travelium TeNQ宇宙兄弟展 2026』が宇宙体感施設「Space Travelium TeNQ（スペーストラベリウムテンキュー、以下TeNQ）」（東京都文京区）にて、2026年1月16日（金）～4月19日（日）に開催される。 【写真】本展限定のトートバッグ付きチケットも発売 2007年12月『モーニング』（講談社）での連載開始から18年を経て、46巻をもって完結す