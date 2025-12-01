完結目前『宇宙兄弟』が大型展示 “夢のドア”テーマのTeNQ企画展開催へ
小山宙哉『宇宙兄弟』（講談社）の企画展示『Space Travelium TeNQ 宇宙兄弟展 2026』が宇宙体感施設「Space Travelium TeNQ（スペーストラベリウムテンキュー、以下TeNQ）」（東京都文京区）にて、2026年1月16日（金）～4月19日（日）に開催される。
2007年12月『モーニング』（講談社）での連載開始から18年を経て、46巻をもって完結することが発表された漫画『宇宙兄弟』。本展では「夢のドア」をテーマに物語の原点・はじまりにフォーカスし、来場者の新しい挑戦の背中を押せるような展示を開催。
年表やキャラクター診断で物語の軌跡を振り返るほか、作者・小山宙哉の制作現場など作品の裏側にフォーカスした展示、作中のブライアン・Jの名言「人の人生にはいくつもの“夢のドア”がある」をモチーフにしたフォトジェニックな空間などが設営される。
また12月1日（月）からTeNQの入館券に企画展オリジナルグッズ（シルバーキルトトートバッグ）がセットになったチケットが数量限定で販売開始。期間中はオリジナルグッズやコラボメニューの販売、関連イベントの実施も予定されている。
（文＝リアルサウンド ブック編集部）