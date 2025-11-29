冬季の外国人労働者1200人を対象とした共同住宅の建設が、道から許可され、住民の不安が広がっている北海道・倶知安町。2025年1月1日時点で、倶知安町の外国人住民の比率は21.2％。外国人人口は前年比833人増の3627人と、急増しているのが実態だ。前編記事『「真剣に引っ越しを考えています」 “日本一外国人が急増”倶知安町住民が語る「治安悪化が確実なワケ」【ニセコ・外国人住宅街建設問題】』で話を聞いた住宅建設地近くの住