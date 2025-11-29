全日空は２９日、運用しているエアバス機の整備作業に伴い、同日運航を予定していた関西‐羽田便など６５便を欠航すると発表した。影響旅客数は約９４００人としている。全日空によると、欧州航空安全庁がエアバス３２０型機と同３２１型機について発行した耐空性改善通報に基づく機体システムのソフトウェアアップデート作業が必要になったため、順次対応を進めているという。