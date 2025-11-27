高市早苗政権で4度目の入閣を果たした小泉進次郎防衛相の“覚醒”が話題だ。＊＊＊【写真を見る】小泉進次郎防衛相の“覚醒”の背景にいるとされる人物驚くべき変貌政治部デスクが解説する。「首相は7日の衆院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也元外相の台湾有事関連の質問に“戦艦を使って武力行使を伴うものなら存立危機事態になり得る”と答弁し波紋を広げています」政府は長らく台湾有事の事態認定を曖昧にしてきた。