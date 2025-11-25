犬にも自閉症やADHDに似た発達障害の症状が出る可能性があるという。英ノッティンガム・トレント大学の動物学者ジャクリーン・ボイド博士によると、人間と同じ脳機能の違いがある証拠が増えてきたそうだ。 【写真】犬も高齢化で認知症に 進行遅らせるため「適度の運動」「頭を使った遊び」等で対策 ボイド博士はこう話す。「一部の犬は定型発達（ニューロティピカル）な人間に非常に似ている一方、他の犬はより