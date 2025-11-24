日中関係がにわかに緊迫の度を増している。一見バラバラに見える最近の出来事には隠れた結びつきがあるという。日本におけるインテリジェンス研究の第一人者で、『未来予測入門元防衛省情報分析官が編み出した技法』（講談社現代新書）『兵法三十六計で読み解く中国の軍事戦略』（育鵬社）の著者でもある上田篤盛氏の緊急寄稿をお届けする。無関係に見える出来事の「結びつき」高市早苗首相の国会答弁をめぐり、中国の在大阪総領