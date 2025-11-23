¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡ÛÂè10Àï ¡Ê·è¾¡11·î23Æü¡¿Îë¼¯¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¶¯¥²¡¼¥Þ¡¼¡¢½éV·è¤á¤¿¶Ã°Û¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¹ÓÅ·¤Ë¤è¤ê±ä´ü¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éÂè10Àï·è¾¡¤¬Îë¼¯¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥ª¥ª¥à¥é¡¦¥Õ¥é¥¬¡ÊPONOS NAKAJIMA RACING¡Ë¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¼«¿È½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Í½Áª¤ÏÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¤Î¤ßÎë¼¯¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿°ÛÎã¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Î¤Ê¤¤19¼þ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Õ