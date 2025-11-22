極めて良い保存状態で見つかった「スーパーマン」第1巻は1939年に出版された/ForumAuctions/Bournemouth News/Shutterstock（CNN）米カリフォルニア州の屋根裏で昨年発見された「スーパーマン」の第1巻が競売で912万ドル（約14億3800万円）の値を付け、史上最高額で落札されたコミックとなった。この「スーパーマン」第1巻はカリフォルニア北部に住む3人兄弟が母親の死後、屋根裏を整理していた際に見つけた。1939年刊行のコミック