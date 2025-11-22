大阪府の吉村洋文知事が２２日、大阪・御堂筋で行われた阪神の優勝パレードで報道陣の取材に応じ、今回はパレード開催を見送った兵庫県の斎藤知事を誘っていたことを明かした。「（来年以降の開催の可否は）斎藤知事が判断されることでもあるので、できれば一緒にやりたいなと思いますけど、なかなかいろんな課題もあるので。実際、これをやるのは結構大変なんですよ。企業協賛も含めて。そこはまた斎藤知事を話をできたらな、