21日未明、大分県宇佐市の金魚などを扱う専門店で火事があり、店舗兼住宅の壁の一部が焼けました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】金魚・クワガタ専門店で未明に火事警ら中の警察官が発見、店主は就寝中で停電も発生とっさの判断で被害最小限に大分 21日午前0時20分すぎ、宇佐市金屋にある金魚やクワガタ、カブトムシを扱う専門店「祭」で、警ら中の警察官が火事に気づき、119番通報しました。 火は平屋建ての店