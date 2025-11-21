人生で後悔することランキング第2位は「なんとなく今の仕事を定年まで続けてしまった」。じゃあ、納得の「第1位」とは何か？全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）は、人生を変える気づきを教えてくれる。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・