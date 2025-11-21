人生で後悔することランキング第2位は「なんとなく今の仕事を定年まで続けてしまった」。じゃあ、納得の「第1位」とは何か？

全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）は、人生を変える気づきを教えてくれる。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「このまま定年まで」

そう思った瞬間に、心が少し曇る

気づけば同じ仕事を何年も続けている。

「嫌いじゃないけど、特別好きでもない」

そう言いながら日々をこなす人は多いはずです。

真面目に働き、責任を果たしているのに、なぜか満たされない。

それは、人生の舵をなんとなく他人に預けてしまっているからです。

統計を取れば、「なんとなく今の仕事を続けてしまった」ことを後悔する人が多いのも納得です。

でも、本当の後悔は、その一歩手前にある。

「そもそも、好きでもない仕事を選んでしまった」という選択そのものにあります。

「存在理由」という羅針盤

『世界の果てのカフェ』という本には、そんな迷いに光をあてる言葉があります。

ここにいる理由を知っているとき、その人は存在理由を特定したことになる。

人は人生の中で、存在理由を満たすために、やりたいことを10個、20個、あるいは何百個も見つけるかもしれない。

実際、最高に満たされているお客様は、自分の存在理由を知っているだけじゃない。

それを満たすのに役立つと信じるあらゆる活動に挑戦しているわ。

――『世界の果てのカフェ』（第11章）より

「存在理由」。つまり「自分はなぜここにいるのか？」という問いを持つこと。

この一問があるだけで、人生の選択が一気にクリアになります。

やりたいことは、与えられるものではなく、内側から湧き上がるもの。

それは、自分の存在理由を知ったときに自然と見つかるのです。

やりたいことで人生を満たす人は、後悔しない

「好きでもない仕事を選んだ」人は、人生を我慢で埋めてしまう。

一方、「存在理由」を見つけた人は、「やりたいこと」で人生を満たしていく。

それは1つではなく、いくつも見つかっていくものです。

仕事でも趣味でも、人との関わりでも、「これは、自分がここにいる理由を満たす行動なのか？」と自問するだけで、選択の基準が変わります。

たとえ小さな行動でも、自分の存在理由に沿っていれば、満足感は何倍にもなるのです。

「好きなこと」ではなく「理由」

人生で本当に後悔するのは、「好きでもない仕事を選んでしまった」ことです。

これが、人生の後悔ランキング「第1位」なのです。

なぜなら、それは自分の「存在理由」を無視して生きた証だからです。

「自分はなぜここにいるのか？」という問いに向き合うこと。

その答えを満たすように日々を重ねること。

それだけで、人生は「やらされる時間」から「やりたいことで満たされた時間」へと変わります。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）