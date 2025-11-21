1年契約の嘱託社員からスタート内閣府の調査によると、何歳まで働きたいかとの質問に対し、「働けるうちはいつまでも」と答えた人は近畿が最も多く26.5％に上る。そんなデータを象徴するかのような人事を準大手証券の岡三証券が発令したのは11月1日のこと。同社が大阪市にオープンした「Auroraプラザ」の支店長に、御年72歳の女性が就任したのだ。顧客のウェルスマネジメント（資産管理）に重点を置いた同支店のトップは久下美恵