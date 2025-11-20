スターバックスコーヒージャパンは、新幹線のホーム上に新店舗をオープンすると発表しました。新幹線のホームにスターバックスが出店するのは初めてです。スターバックスコーヒージャパンは21日、JR新横浜駅の新幹線下り線ホームに新店舗をオープンします。テイクアウト専用の店舗で、コーヒーとクッキーなどの軽食を販売します。タッチパネル式の注文端末と完全キャッシュレス決済を導入していて、旅や出張前にスムーズに商品を受