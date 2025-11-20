愛犬のミノと約1日半ぶりに再会した渡辺敏夫さん（左）と妻の寿賀子さん＝20日午前、大分市佐賀関大分市佐賀関の住宅地で起きた大規模火災で、自宅から避難した渡辺敏夫さん（64）と妻寿賀子さん（64）が20日、発生から約1日半ぶりに愛犬のミノと再会した。発生直後に一緒に逃げられなかったが、ミノが自宅付近にいたところを救助されたといい、寿賀子さんは「うれしかった。安心した」と笑顔を見せた。夫妻によると、当時、よ