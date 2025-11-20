韓国の旅客船が座礁した事故で、「ながらスマホ」が事故原因とみられています。19日夜、韓国南西部の海域で、済州（チェジュ）島から乗客・乗員あわせて267人を乗せて運航していた旅客船が狭い水路を進んでいたところ、誤って無人島に乗り上げ座礁しました。船体は一時傾き、乗客30人ほどが痛みを訴えて病院に搬送されましたが、重傷者はいないということです。韓国の海洋警察が捜査したところ、事故当時、操舵（そうだ）室にいた4