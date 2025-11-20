元アーセナルのＤＦ冨安健洋（２７）が、オランダ１部アヤックス入りする可能性が指摘された。オランダ人ジャーナリスト、ヤン・ベルドンク氏は、冨安のアヤックス入りを願うＸ（旧ツイッター）の投稿を引用する形で、自身のＸに「アヤックスがこの選手に興味を持っているという噂を聞いたことがある」と指摘。さらに「ボイカーは今週日本にいる」とも。この名前は、スポーツディレクターを務めるマリイン・ボイカー氏のこと。