過去にも思慮に欠ける言動で何度も非難を受けてきたドイツのフリードリヒ・メルツ首相が、今度はブラジルをおとしめる発言で論争に巻き込まれた。19日（現地時間）、dpa通信などによると、メルツ首相は13日、ベルリンで開かれた貿易カンファレンスで「先週ブラジルに一緒に行っていた記者たちに『ここに残りたい人はいるか』と聞いたが、誰も手を挙げなかった」とし「皆、あんな所からドイツに戻れることを喜んでいた」と述べた。