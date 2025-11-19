この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 「体力おばけの園児を持つ保護者の皆さん…」先輩母のポジ助言に6千いいね うぇり(@weri_920)さんの投稿です。子どもの成長を支えるうえで、学力やコミュニケーション能