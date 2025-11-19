「体力おばけ」親は大変だけど…小学生になったら有利な理由に6千いいね「救われた」「その発想最高」【ママリ】

「体力おばけの園児を持つ保護者の皆さん…」先輩母のポジ助言に6千いいね

うぇり(@weri_920)さんの投稿です。子どもの成長を支えるうえで、学力やコミュニケーション能力と並んで、見逃せないのが「体力」です。長時間の集団生活や5時間の授業、さらに学童での活動、帰宅後の宿題など盛りだくさん。これらを一通りこなすには、幼児期とは比べものにならないほどのエネルギーが必要になります。





うぇりさんは、体力のある子どもが小学校生活をどれほどスムーズに過ごしているかを、自身の経験を交えて教えてくれました。

PIXTA

体力おばけの園児を持つ保護者のみなさんにはぜひこのまま体力おばけの力を育ててあげてほしい。小学校生活体力がすべて。精神面の安定、5時間授業、休み時間全力で遊べること、学童で夕方まで過ごすこと、家に帰ってからの宿題や取り組み、体力あるからスムーズにできる。

生活全体のベースにあるのは、やはり体力。小学校生活は見た目以上にハードで、子どもたちにとっては“フル稼働”の毎日なのですね。だからこそ、幼児期にしっかり遊び、動き、心身ともにたくましく育っていくことが、何より大切だといえるでしょう。



この投稿には「おなかいっぱいに食べさせ、早寝早起きは大事です」「一日中公園を走れる体力は神様からの贈り物！」「運動苦手＝体力ない、ではないので、運動苦手さんも諦めないでできることを！」などのリプライが寄せられていました。

子どもの健やかな成長のために、毎日の生活の中で自然に体力を育むことを意識していきたいですね。元気に活動できる“土台の体力”こそが、すべての活動を支える柱。元気いっぱいに走り回る今の姿が、小学校でも笑顔で過ごす原動力になるはずです。「体力」が、どれほど子どもの安定した毎日を支えているかが、深く伝わってくる投稿でした。

欄外に書かれた2文字が尊い…！小学生のプリントに1000いいね

でら(十勝で子育てどうでしょう)(@aerolitkurofune)さんの投稿です。小学校の国語のプリントを一生懸命やった娘さん。「の」の文字をたくさん書いたのですが、そのプリントに付け加えていたある文字がかわいすぎると話題です。

Ⓒaerolitkurofune

田舎生まれ田舎育ちの小一娘



農家へのリスペクトが半端ない

すぐ近くで、農家としてお仕事をする人を見てきた娘さんは、「農家」を呼び捨てにはできなかったのでしょう。しかも字はとてもきれいです。日ごろから心の優しいお子さんだと想像できるエピソードですね。



この投稿には「日ごろの言葉遣いが伺えます」「字めっちゃうまい」といったリプライがついていました。お子さんの優しい気持ちにほっこりな投稿でした。

「みんな見て」生後19日のピースサインに3.1万いいね

ひよこ🐤3y 0y(@hiyoko202201)さんの投稿です。子育てをしていると大変なこともありますが、お子さんの愛しい瞬間もたくさん見られますよね。



ひよこさんは「みんな見て」と生後19日の息子のピースサインを投稿しました。新生児の、柔らかくもはっきりとしたピースにメロメロです。

©hiyoko202201

みんな見て

生後19日新生児の✌️

ピースサインは、グーチョキパーの中でも一番難しいように思いますが、はっきりとしたピースサインになっていますね。生後19日の息子さんの手は柔らかそうで、ピースサインも相まって、こちらまでほんわかと幸せな気持ちになります。



この投稿には「新生児ちゃんのピース✌️に癒されました」「大きな写真にして額縁入れて飾りましょ」といったコメントが寄せられていました。これからのひよこさん家族に幸せを運んでくれそうな優しいピースサインに、思わず胸が温かくなる素敵な投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）