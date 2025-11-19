安倍元首相銃撃事件の裁判員裁判で、山上徹也被告の母親が、事件の原因は自分にあると話しました。山上被告は3年前、奈良市で演説中だった安倍晋三元首相を殺害した罪などに問われ、裁判では母親が傾倒する旧統一教会への活動が、事件の動機にどう影響したかが焦点になっています。18日の裁判で証言台に立った母親は、事件の原因について「私が加害者だと思っています」と答えました。また「教会に尽くしたら(家が)良くなると思っ