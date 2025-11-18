『手話のまち東京国際ろう芸術祭』に出席された佳子さま。聴覚障害者の視点から生まれた芸術作品を披露する祭典で、佳子さまは手話による説明を受けられるなど、終始真剣な眼差しで臨まれた。【写真】美しい配色の幾何学模様のワンピースをお召しになった佳子さま佳子さまの意外なご発言「佳子さまは学生時代から手話を得意としており、2021年からは『全日本ろうあ連盟』に勤務されています。卓越した手話のスキルを生かし、聴