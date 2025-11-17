日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

愛子さまがラオスの首都ビエンチャンに 初めての外国公式訪問

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 愛子さまが17日、ラオスの首都ビエンチャンに到着された
  • ホテルに到着された際の映像には、伝統舞踊で歓迎を受ける様子が
  • ラオスでの滞在は5日間で、愛子さまにとって初めての外国公式訪問となる
記事を読む

