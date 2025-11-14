史上最年少で「永世竜王」獲得。さらなる高みを目指します。京都市で行われた将棋の竜王戦第4局に勝利した藤井聡太六冠。このタイトル5連覇を果たし、史上3人目・最年少で「永世竜王」の資格を得ました。「永世竜王」の資格獲得藤井聡太 六冠「少しずつ実感として感じられるようになってきた。より上を目指して頑張っていかなくてはいけないなと、改めて身の引き締まる思いもします」