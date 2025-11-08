愛知県名古屋市で26年間、未解決だった殺人事件の容疑者が逮捕されてから、1週間がたちました。北九州市若松区でも、24年間、未解決のままとなっている事件があります。遺族は「次はうちの番」と、一日も早い解決を願っています。 仏壇に供えられた1杯のコーヒー。生前、娘が好きだった飲み物です。北九州市に住む永野弘子さん（81）は24年前、大切な娘の命を突然奪われました。■永野弘子さん（81）「優しい子でし