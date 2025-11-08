［人口危機］＜８＞日本社会ではこれから、人口減少と「超高齢化」の急速な進展が予想される。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、２０４０年には８５歳以上の人口が１０００万人を超える。お年寄りは、医療・福祉など人手がかかるサービスを利用する。人口が縮小しても、必要な働き手はむしろ増える見通しで、リクルートワークス研究所は、４０年の労働力不足は１１００万人に達すると予測する。古屋星斗主任研究員は「