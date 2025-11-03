極上のパウダースノーを求め、世界各国からウインタースポーツを楽しむ人々が集う北海道のニセコ。’24年のインバウンドは過去最多を記録したが、地元ではさまざまな社会問題が表面化している。その真相を追った。◆住人の10倍の外国人観光客が訪れる「スキーの聖地」の現状北海道・新千歳空港から特急電車でおよそ3時間。日本が世界に誇るスキーリゾートは、交通至便とは言い難いエリアにもかかわらず、右肩上がりの活況を呈