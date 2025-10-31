NY株式30日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均47522.12（-109.88-0.23%） S＆P5006822.34（-68.25-0.99%） ナスダック23581.14（-377.33-1.57%） CME日経平均先物51455（大証終比：-5-0.01%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。下落して始まり、すぐに上げに転じたものの、結局失速する展開。本日はＩＴ・ハイテク株の売りが優勢となり、ナスダックは大幅安となった。