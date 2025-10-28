28日午前、北秋田市で散歩中の女性がクマと遭遇しました。女性は、逃げようとした際に転倒し、腰の骨を折る大けがをしました。北秋田警察署の調べによりますと、28日午前、北秋田市脇神でイヌの散歩をしていた30代の女性が、10メートルほど先にいるクマを目撃しました。女性は、クマが自分の方に向かってきたため驚いて逃げようとして転倒し、その後受診した病院で腰の骨が折れていたことがわかったいうことです。