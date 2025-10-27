◆秋季関東地区高校野球大会▽決勝山梨学院１４―５花咲徳栄（２６日・山日ＹＢＳ）山梨学院（山梨１位）が花咲徳栄（埼玉１位）に大勝し、３年ぶり３度目の優勝を決めた。“二刀流”の菰田陽生主将（２年）は「３番・一塁」で出場し、５安打３打点と大暴れ。最近６０年間の秋季関東大会決勝での５安打は、２０年の健大高崎・桜井歩夢以来２人目。９回からは投手としてマウンドに上がり２失点も試合を締めた。山梨学院は１１月