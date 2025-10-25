ノルディックスキーの夏の国際大会、グランプリ（GP）ジャンプは25日、ドイツのクリンゲンタールで女子個人最終第9戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、丸山希（北野建設）は141メートル、140メートルと大飛躍をそろえ、合計249.2点でGP初優勝を果たした。個人総合も丸山が初制覇した。伊藤有希（土屋ホーム）が3位に入り、高梨沙羅（クラレ）が5位、一戸くる実（雪印メグミルク）が7位で続いた。佐藤柚月（東京美装）は