経済評論家の加谷珪一氏が２４日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、国分太一が日弁連に人権救済申し立てを行ったというニュースについて、日テレ側へ被害者のプライバシー保護を最優先しつつ「当事者にも外部にも説明する必要があるのではないか」との考えを述べた。国分側は、いつ、どの行為がコンプライアンス違反にあたるのか、具体的なことがわからないためスポンサーらへの謝罪もできないとし、「答え合わせをしたい」と訴える