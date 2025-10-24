アメリカがロシアに新たな制裁を導入し、米ロ首脳会談を取りやめたことに対し、ロシア外務省は、対話を継続する用意があると主張しました。決定的な対立を避ける狙いがあるとみられます。【映像】ザハロワ報道官がアメリカ国務省と対話に言及ロシア外務省のザハロワ報道官は23日、記者会見でアメリカ国務省と対話を継続する用意があると述べました。アメリカが新たに導入したロシアの石油大手ロスネフチとルクオイルへの制裁措