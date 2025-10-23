プロ野球ドラフト会議が、きょう23日に行われる。今まで数々のドラマを巻き起こしてきた野球界の風物詩。そんな中で史上最大の珍事件と言っても過言ではないのが、2015年だ。1位の入札抽選で、ヤクルトと阪神が高山俊外野手（明大）の交渉権をめぐるクジを引くことになり、真中監督は外れクジにも関わらず、大きなガッツポーズ。阪神・金本監督が封筒の中身を確認しなかったこともあり、真中監督がカメラの前で“当選インタビ