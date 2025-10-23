「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）セントライト記念２着のヤマニンブークリエは２２日、横山典がまたがり栗東ＣＷへ。微調整程度の負荷だったが人馬が軽やかに呼吸を合わせ、６Ｆ８４秒７−３９秒２−１１秒８でさっそうと駆け抜けた。見守った松永幹師は「いい感じでした。先週やっているので予定通り。前走前よりもいい雰囲気で力を出せる状態ですね。あとはジョッキーに任せるだけです」と競馬学校時代の同期でもある鞍上