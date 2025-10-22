10月20日、個人投資家でインフルエンサーのonodelaが自身のビフォーアフターをXで公開し、話題を集めている。大学2年生の時、小野寺ポプコという名義でアイドルとして活動していたonodela。彼女を一躍有名にしたのは、’19年7月にYouTubeでファンが公開したステージの動画だ。結成して一週間ほどにもかかわらず、onodelaはこの日のステージでは“欠席”とされていた。しかし、彼女はステージに突然私服で登場し、「私、小野寺ポプ