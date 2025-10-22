10月20日、個人投資家でインフルエンサーのonodelaが自身のビフォーアフターをXで公開し、話題を集めている。

大学2年生の時、小野寺ポプコという名義でアイドルとして活動していたonodela。彼女を一躍有名にしたのは、’19年7月にYouTubeでファンが公開したステージの動画だ。

結成して一週間ほどにもかかわらず、onodelaはこの日のステージでは“欠席”とされていた。しかし、彼女はステージに突然私服で登場し、「私、小野寺ポプコ、今日このグループ辞めます」と宣言。そして中指を突き立て、他のメンバーなどから“いじめ”を受けていたと暴露した。

さらに、途中からマイクの音声を切られるも、そういう“いじめ”が気持ち悪いと叫び、「もうこれから色々自分でやるって決めてるので」とグループ脱退を宣言。するとこの模様がSNSで広く拡散され、大きな注目を集めることとなった。

その後、onodelaは日本の大学を卒業し、’23年にカリフォルニア大学バークレー校Haasビジネススクール（以下・UCバークレー）に進学。’24年5月にはXで《卒業生代表としてスピーチをし、UCバークレーHaasビジネススクールを卒業しました。お世話になりました。また上を目指して精進します》と投稿していた。

そんな劇的な人生を歩んできたonodelaが20日、Xに《数年前にライブ直前でやめさせられた地下アイドルが、UCバークレーの卒業生代表に。ドラマチックな小野寺ポプコの人生》と綴り、2枚の写真を公開した。

1枚は話題となったアイドルグループ脱退時の動画の、中指を突き立てたシーンをスクリーンショットしたと思われるもの。onodelaは黒のロングヘアで髪先に紫色のメッシュを入れたヘアスタイルで、中指を立てながらメンバーやスタッフを睨みつけている。

続いてもう1枚は、UCバークレーの卒業時にスピーチをしている際のもの。黒の角帽にアカデミックガウンを着て、サラサラの金髪姿でマイクに向かって話している。

「onodelaさんの投稿は21日23時現在で3869万ものインプレッション数で、“いいね”も10万件を記録しています。もともとどちらの写真も過去にSNSで投稿されており、それぞれ注目を集めていました。しかし今回、ビフォーアフターとして2枚の写真が並ぶ形で公開されたことで、よりギャップが際立った結果、ここまで反響が大きくなっているのでしょう。

onodelaさんは写真を再投稿した理由について、Xで《何回あげるねんって言われちゃったけど、他の人が散々あげてて、本人が出すの初めてなんだ》と説明しました。さらに《あげるか迷ったけど…海外暮らしインフルエンサーとしてもっと大きくなりたいから、ここは便乗させてもらった》と述べています」（芸能ライター）

アイドルを経て、アメリカの名門大学を優等生として卒業したonodela。今回のビフォーアフター写真で、その“激変ぶり”に再び注目が集まり、感嘆の声がXであがっている。

《すごい転身ダモね》

《すごい人生の展開》

《こういう人生の転換、ほんと胸が熱くなる》

《カッコ良すぎるて震えました笑》