バンダイ ライフスタイル事業部は、累計出荷数2億3500万個(2025年9月時点)を突破したマスコット入り入浴剤「びっくらたまご」シリーズより、「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」 (1,100円)を11月18日より販売開始する。アナスイ×びっくらたまご今回発売する「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」 (1,100円)のほか、オリジナル缶ボックスに限定ヘアバンドとびっくらたまごが2つ入った「びっくらたまご Bath de parfu