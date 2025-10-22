自民党と日本維新の会による連立政権の発足を受け、高市首相は、物価高に対応した経済対策を早期に取りまとめる方針だ。自民と維新は、ガソリン税の暫定税率廃止や電気・ガス代の補助などで合意しており、裏付けとなる補正予算案を臨時国会に提出する予定だが、財源確保など課題は多い。（田中俊資、土居宏之）暫定税率廃止「高市内閣の最優先事項は、国民が直面する物価高への対応だ」。首相は２１日夜の記者会見で、経済対策