パリ五輪・柔道女子57キロ級に出場し、「9等身美女」と話題をさらったダリア・ビロディド選手（ウクライナ）が2025年10月8日、自身のインスタグラムを更新。美しいデコルテが引き立つ黒ドレスショットを披露した。「One nice evening」ビロディド選手は、「One nice evening」とメッセージを添えて、レストランでのプライベートショットを投稿。頬に手を添えるポーズやテーブルに手を置いてカメラ目線を送るポーズなどを披露してい