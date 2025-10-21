2025年10月18日、中国のSNS・微博（ウェイボー）で、日本が2010年より進めているレアアースの対中依存脱却に向けた取り組みの進展について紹介され、注目を集めた。フォロワー約180万人を持つ微博アカウント「風雲学会陳経」氏は18日、日本のレアアース戦略の動向について紹介する書き込みを行った。同氏はまず、日本が2010年の尖閣諸島沖衝突事件で中国がレアアースの対日輸出を一時停止したことに強い危機感を覚え、中国へのレア