Photo: 三浦一紀 技術って進化するんですね（当たり前）。CEATEC 2025で訪れたJVCケンウッドのブース。実は昨年のCEATECで見かけた、カメラ付きイヤホンが忘れらず、「その後どう？」という感じで寄ったんです。1年経って、どうかな？ 元気にしてるかな？と思っていたのですが、かなり進化してました。「この人、誰だっけ…」に答えてくれる前回は、「耳掛け式ワイヤレスイヤホンにカメラ載